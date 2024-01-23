Джокович – первый полуфиналист Australian Open 2024

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович продолжает доминировать на кортах Австралии. Легендарный серб стал первым участником полуфинала Australian Open 2024.

В 1/4 финала Джокович в четырех сетах переиграл американца Тэйлора Фрица, который занимает 12-е место в рейтинге ATP.

Первый сет Джокович выиграл на тай-брейке 7:3, но на самом старте второго сета отдал Фрицу гейм на своей подаче и в итоге уступил 4:6. Эта неудача только сильнее разозлила Джоковича, который забрал следующие два сета 6:2 и 6:3.

В общей сложности это уже 48-й полуфинал для Джоковича на турнирах Большого шлема, что является рекордом за всю историю.

Следующим соперником Джоковича будет победитель матча между Янником Синнером и Андреем Рублевым.

Напомним, первой полуфиналисткой в женской сетке стала 19-летняя американка Коко Гофф.