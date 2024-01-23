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Джокович – первый полуфиналист Australian Open 2024

Новости тенниса Сегодня, 04:49
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Джокович – первый полуфиналист Australian Open 2024 Лидер мирового рейтинга Новак Джокович продолжает доминировать на кортах Австралии. Легендарный серб стал первым участником полуфинала Australian Open 2024.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович продолжает доминировать на кортах Австралии. Легендарный серб стал первым участником полуфинала Australian Open 2024.

В 1/4 финала Джокович в четырех сетах переиграл американца Тэйлора Фрица, который занимает 12-е место в рейтинге ATP.

Первый сет Джокович выиграл на тай-брейке 7:3, но на самом старте второго сета отдал Фрицу гейм на своей подаче и в итоге уступил 4:6. Эта неудача только сильнее разозлила Джоковича, который забрал следующие два сета 6:2 и 6:3.

В общей сложности это уже 48-й полуфинал для Джоковича на турнирах Большого шлема, что является рекордом за всю историю.

Следующим соперником Джоковича будет победитель матча между Янником Синнером и Андреем Рублевым.

Напомним, первой полуфиналисткой в женской сетке стала 19-летняя американка Коко Гофф.

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