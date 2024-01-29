Дюрэнт преодолел отметку в 28 000 очков за карьеру в НБА

Форвард Финикса Кевин Дюрэнт ночью набрал 15 очков, сделал 4 подбора и 5 ассистов в неудачном для команды матче против Орландо (98:113).

Однако небольшой повод для радости у 35-летнего баскетболиста все же есть. Он стал десятым за всю историю НБА игроком, который преодолел отметку в 28 тысяч очков за карьеру. Теперь в активе Дюрэнта 28 003 очка.

With this triple, KD moves into 19th all-time in 3-pointers made and becomes the 10th player all-time to score 28,000 points 👏👏👏



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Напомним, рекордсменом по количеству очков в НБА в истории является Леброн Джеймс – 39 704.

Отметку в 28 000 очков также преодолевали: Карим Абдул-Джаббар – 38 387, Карл Мэлоун – 36 928, Кобе Брайант – 33 643, Майкл Джордан – 32 292, Дирк Новицки – 31 560, Уилт Чемберлейн – 31 419, Шакил О`Нил – 28 596, Кармело Энтони – 28 289.