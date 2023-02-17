“Динамо” Киев – “Лиепая” - 2:0 (видеообзор)
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграла латвийскую “Лиепаю” со счетом 2:0.
Победу украинскому клубу принесли голы Кахима Перриса и Назара Волошина.
“Динамо” Киев, Украина – “Лиепая” Латвия - 2:0 (1:0)
Голы: Перрис, 22 - 1:0, Волошин, 90+1 - 2:0
“Динамо” Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 70), Попов, Дячук (Сирота, 76), Караваев – Шепелев (Яцик, 56), Сидорчук – Кабаев (Бенито, 65), Буяльский (Царенко, 76), Перрис (Волошин, 57) – Ванат (Супряга, 58).
Видеообзор матча
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