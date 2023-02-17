Матч "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" побил рекорд ЛЕ
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Матч “Барселона” — “Манчестер Юнайтед” (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы посетило 90 255 зрителей.
Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.
Интересно, что прошлый рекорд установили 23 февраля 2017 года на “Уэмбли”, где на игру “Тоттенхэм” - “Гент” пришла на 10 тысяч болельщиков меньше.
Ответная игра “Барселоны” и “МЮ” состоится 23 февраля в Манчестере.
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