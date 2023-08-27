Челси купил вратаря сборной Сербии за 16 млн евро

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Нью-Инглэнд Революшн” и сборной Сербии Джордже Петровича.

Английский клуб заплатил за голкипера 16 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на два миллиона евро за счет бонусов. Футболист подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года. В контракт включена опция о возможности продления соглашения еще на один год.

23-летний Петрович выступал за “Нью-Инглэнд Революшн” с апреля 2022 года. Он перешел в американский клуб из сербского клуба “Чукарички”. Сумма трансфера составила 915 тысяч евро. Всего голкипер провел за клуб из США 48 матчей во всех турнирах и пропустил 58 голов. В 15 матчах он не пропускал голов.

Петрович с 2021 года играет за сборную Сербии. Всего он провел за сербскую национальную команду два матча и пропустил один гол.

Напомним, что “Челси” в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить права сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.