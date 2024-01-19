Челси досрочно вернет молодого таланта из аренды

Только в августе он перешел на правах аренды в Лестер, как зимой вернется в лондонский Челси.

По сообщению журналиста Daily Telegraph Мэтта Лоу, «аристократы» приняли решение прервать аренду 21-летнего итальянца Чезаре Касадея.

Сообщается, что полузащитник будет тренироваться с основной командой под руководством Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне Касадей провел 25 матчей за Лестер, который ныне выступает в Чемпионшипе. В них он забил три гола и отдал два ассиста.

Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро. Его соглашение с Челси рассчитано до лета 2028 года.

Ранее мы сообщали, что «аристократы» готовы попрощаться с албанским форвардом Армандо Броей, но только в том случае, если его новый клуб будет готов уплатить за трансфер от 50 до 60 миллионов евро.