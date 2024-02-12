Будущее Мойеса в Вест Хэме зависло в воздухе

В декабре Вест Хэм был готов продлить контракт со своим главным тренером Дэвидом Мойесом, но сейчас будущее специалиста зависло в воздухе.

По сообщению Daily Mail, 60-летний тренер уже согласовал новое трудовое соглашение до июня 2026 года, о чём заявлял он сам, но после стыдливого поражения от Арсенала со счётом 0:6 руководство «молотобойцев» хочет увидеть ответ на эту игру.

Вест Хэм не выигрывал в Премьер-лиге с момента победы над Арсеналом в конце декабря минувшего года, и теперь все понимают, что в первую очередь им нужно решить свои проблемы.

В следующих четырех матчах Вест Хэм встретится с Ноттингем Форест, Брентфордом, Эвертоном и Бернли, которые находятся в нижней семерке турнирной таблицы.

Действующий контракт Мойеса с «молотобойцами» действителен до лета 2024 года.