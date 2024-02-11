Мойес аут. Реакция фанатов Вест Хэма на унижение в матче против Арсенала
Вест Хэм провалился в матче очередного тура английской Премьер-лиги и был разбит Арсеналом. «Канониры» забили в ворота подопечных Мойеса шесть безответных голов и знатно покуражились в этом поединке.
Интересно, что уже после первого тайма счет был 4:0 в пользу команды Артеты, а зрители, пришедшие поддержать «молотобойцев» покидали чашу стадиона еще до свистка на перерыв.
В сети сразу после матча болельщики принялись троллить Вест Хэм и сравнили его с другой лондонской командой.
Другие оценили отличную игру гостей в атаке, которым удалось воплотить почти все свои моменты в забитые голы.
Также болельщики отмечают результативность центральных защитников Арсенала Вильяма Салиба и Габриэля, сравнивая в шутку их с легендами клуба.
Отметим, что один из голов в ворота “молотобойцев” забил Деклан Райс, который перешел в Арсенал как раз из Вест Хэма. Полузащитник демонстративно отказался праздновать гол в ворота бывшей команды, но расстроил болельщиков, которые все же решили дождаться финального свистка.
Болельщики в соцсетях призывают руководство клуба отправить в отставку Дэвида Мойеса.