Мойес аут. Реакция фанатов Вест Хэма на унижение в матче против Арсенала

Вест Хэм провалился в матче очередного тура английской Премьер-лиги и был разбит Арсеналом. «Канониры» забили в ворота подопечных Мойеса шесть безответных голов и знатно покуражились в этом поединке.

Интересно, что уже после первого тайма счет был 4:0 в пользу команды Артеты, а зрители, пришедшие поддержать «молотобойцев» покидали чашу стадиона еще до свистка на перерыв.

What a glorious view pic.twitter.com/SKp2au8HIp — Troll Football (@TrollFootball) February 11, 2024

В сети сразу после матча болельщики принялись троллить Вест Хэм и сравнили его с другой лондонской командой.

The West Ham team vs Arsenal today pic.twitter.com/UwJtujgmO5 — Footy Humour (@FootyHumour) February 11, 2024

Другие оценили отличную игру гостей в атаке, которым удалось воплотить почти все свои моменты в забитые голы.

The Arsenal team that turned up at West Ham today:

pic.twitter.com/nIeuKsd3xn — Footy Humour (@FootyHumour) February 11, 2024

Также болельщики отмечают результативность центральных защитников Арсенала Вильяма Салиба и Габриэля, сравнивая в шутку их с легендами клуба.

Gabriel and Saliba this season pic.twitter.com/MAJlB9OJC5 — Troll Football (@TrollFootball) February 11, 2024

Отметим, что один из голов в ворота “молотобойцев” забил Деклан Райс, который перешел в Арсенал как раз из Вест Хэма. Полузащитник демонстративно отказался праздновать гол в ворота бывшей команды, но расстроил болельщиков, которые все же решили дождаться финального свистка.

What Arsenal does to a grandpa pic.twitter.com/mIaYGNPSV3 — Troll Football (@TrollFootball) February 11, 2024

Болельщики в соцсетях призывают руководство клуба отправить в отставку Дэвида Мойеса.

Declan Rice scoring the banger against West Ham that gets David Moyes sacked



pic.twitter.com/qXeqYDn7vI — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) February 11, 2024