Брентфорд – Ливерпуль. Ориентировочные составы и последние новости

Завтра, 17 февраля, в матче 25-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде сыграет против Брентфорда. На основе данных из аналитических ресурсов, Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команды.

Главная новость для Ливерпуля – Мохамед Салах уже тренируется в общей группе. Главный тренер команды Юрген Клопп уже подтвердил, что у египтянина есть шанс сыграть в этом матче.

Однако Ливерпуль все еще не сможет рассчитывать на полузащитников Доминика Собослая, Тьяго Алькантару и Стефана Байчетича. Также до конца сезона выбыл Жоэль Матип.

У Брентфорда на игру недоступны 5 футболистов: нападающие Брайан Мбемо и Кевин Шаде, центральный полузащитник Джон Дасилва, а также фланговые защитники Арон Хики и Рико Генри.

Ливерпуль подходит к матчу в качестве лидера чемпионата Англии, а Юрген Клопп был признан лучшим тренером по мтогам минувшего месяца.

Ориентировочный состав Брентфорда

Флеккен – Роэрслев, Коллинс, Пиннок, Ми, Регилон – Йенсен, Норгор, Янельт – Тоуни, Мопе

Ориентировочный состав Ливерпуля

Алиссон – Гомес, Конате, ван Дейк, Робертсон – Джонс, Эндо, МакАллистер – Жота, Нуньес, Диас

Начало матча в 13:30 по центральноевропейскому времени.