EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Брентфорд – Ливерпуль. Ориентировочные составы и последние новости

Брентфорд – Ливерпуль. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 08:41
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Брентфорд – Ливерпуль. Ориентировочные составы и последние новости Getty Images

Завтра, 17 февраля, в матче 25-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде сыграет против Брентфорда. На основе данных из аналитических ресурсов, Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команды.

Главная новость для Ливерпуля – Мохамед Салах уже тренируется в общей группе. Главный тренер команды Юрген Клопп уже подтвердил, что у египтянина есть шанс сыграть в этом матче.

Однако Ливерпуль все еще не сможет рассчитывать на полузащитников Доминика Собослая, Тьяго Алькантару и Стефана Байчетича. Также до конца сезона выбыл Жоэль Матип.

У Брентфорда на игру недоступны 5 футболистов: нападающие Брайан Мбемо и Кевин Шаде, центральный полузащитник Джон Дасилва, а также фланговые защитники Арон Хики и Рико Генри.

Ливерпуль подходит к матчу в качестве лидера чемпионата Англии, а Юрген Клопп был признан лучшим тренером по мтогам минувшего месяца.

Ориентировочный состав Брентфорда

  • Флеккен – Роэрслев, Коллинс, Пиннок, Ми, Регилон – Йенсен, Норгор, Янельт – Тоуни, Мопе

Ориентировочный состав Ливерпуля

  • Алиссон – Гомес, Конате, ван Дейк, Робертсон – Джонс, Эндо, МакАллистер – Жота, Нуньес, Диас

Начало матча в 13:30 по центральноевропейскому времени.

Связанные команды и лиги
Брентфорд Ливерпуль Премьер-лига Англия
Популярные новости
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура Новости футбола Сегодня, 15:52 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура
The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда Новости гольфа Вчера, 21:41 The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда
Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом Новости футбола Вчера, 11:33 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом
Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций Новости футбола Вчера, 04:31 Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере Новости футбола 14 фев 2024, 16:34 Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере
Победный гол в Лиге чемпионов и новое празднование. Роналду эпично начал 2024 год Новости футбола 14 фев 2024, 15:36 Победный гол в Лиге чемпионов и новое празднование. Роналду эпично начал 2024 год
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:21 Лутон - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 17:00 Ливерпуль потерял Алиссона, ПСЖ готовит замену Мбаппе. Daily Digest за 16 февраля Новости гольфа Сегодня, 16:48 Легендарный гольфист Тайгер Вудс снялся с The Genesis Invitational по ходу турнира Новости футбола Сегодня, 16:41 Нападающий Боруссии Дортмунд пропустит несколько недель из-за травмы, которую он получил на КАН Новости гольфа Сегодня, 16:07 Попадание со 184 ярдов. Фантастический удар от гольфиста на The Genesis Invitational. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 15:52 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура Новости футбола Сегодня, 15:25 Молодого полузащитника Реал Мадрида вызовут в сборную Испании Новости футбола Сегодня, 14:36 Манчестер Юнайтед нацелился на французского вингера Баварии Новости футбола Сегодня, 14:28 Серьезная потеря. Голкипер Ливерпуля получил травму и пропустит следующий матч Новости хоккея Сегодня, 14:12 Один из лидеров Питтсбург Пингвинз пропустит около четырех недель из-за травмы
Прогнозы на спорт
Футбол 17 фев 2024 Плимут – Лидс прогноз и ставки на матч 17 февраля Футбол 17 фев 2024 Найроби Сити – Гор Махиа прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Дармштадт – Штутгарт прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Хоффенхайм – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Теннис 17 фев 2024 Ига Свентек – Елена Рыбакина прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Лестер – Мидлсбро прогноз и ставки на матч 17 февраля Футбол 17 фев 2024 Осасуна – Кадис прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Лилль – Гавр прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Лейпциг – Боруссия М прогноз и ставки на матч 17 февраля Футбол 17 фев 2024 Мамелоди Сандаунз – Орландо Пайретс прогноз и ставки на матч 17 февраля