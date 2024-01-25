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Бывший президент IBU получил пожизненную дисквалификацию и штраф. Его заподозрили во взяточничестве

Новости биатлона Сегодня, 14:00
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бывший президент IBU получил пожизненную дисквалификацию и штраф. Его заподозрили во взяточничестве Бывший президент IBU получил пожизненную дисквалификацию и штраф. Его заподозрили во взяточничестве

Международный союз биатлонистов пожизненно отстранил бывшего президента Андерса Бессеберга от права занимать должности в организации, сообщает VG.

Сообщается, что Бессеберг, который возглавлял IBU 25 лет, был обвинен независимой внешней обзорной комиссией Международной федерации в содействии и защите интересов России, особенно в антидопинговом контексте. Также, добавляется, что он получил взятки от представителей этой страны.

Преступления были совершены в период с 2009 по 2018 год, когда Бессеберг и генеральный секретарь IBU Николь Реш ушли в отставку после открытия уголовного расследования. Из-за этого, IBU решили пожизненно дисквалифицировать его и оштрафовать на 100 тысяч евро.

"Мы пришли к выводу, что Бессеберга следует пожизненно отстранить от должности и деятельности и оштрафовать на 100 000 евро. Мы также подали ходатайство о выговоре", - сказал глава подразделения биатлонной добропорядочности Грег Маккенна.

Добавляется, что дело будет рассматривать Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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