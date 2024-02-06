BelliGold. Известный спортивный бренд выпустит фирменный логотип для звезды Реала

Известный спортивный бренд Adidas выпустит фирменный логотип для полузащитника Реал Мадрида, сообщает Footy Headlines.

Речь идет об англичанине Джуде Беллингеме, который получит логотип "BelliGold". Как известно, логотип будет включать фирменное празднование звездного футболиста "королевского клуба".

Напомним, что 14 июня 2023 года, Реал Мадрид официально объявил о переходе Беллингема, согласно заявлению клуба, с ним подписали контракт сроком на шесть лет. Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 млн евро, учитывая различные бонусы.

Беллингем стал третьим игроком, которого Реал подписал за сумму, превышающую 100 млн евро, после Гарета Бэйла в 2013 году и Эдена Азара в 2019 году. 30 октября 2023 года журнал France Football объявил Беллингема обладателем Трофея Копа и награды Golden Boy.

В нынешнем сезоне Джуд Беллингем провел 20 матчей, забил 14 голов и отдал три голевые передачи.

Напомним, что представители Хетафе подали жалобу в Ла Лигу на лидера команды Карло Анчелотти Джуда Беллингема. В эфире Cadena SER представитель клуба заявил, что во время игры Беллингем называл своего соотечественника Мейсона Гринвуда насильником.

Хетафе просит Ла Лигу расследовать поведение полузащитника Реала и наказать, если факт нарушения подтвердится.