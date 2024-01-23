Барселона намерена оставить двоих игроков в своих рядах

Известный португальский агент Жорже Мендеш прокомментировал будущее своих клиентов: Жоау Фелиша и Жоау Канселу, которые на правах аренды выступают в Барселоне.

Как заявил Мендеш в комментарииRecord, «блаугранас» намерены оставить игроков в своих рядах:

«Барселона хочет сохранить Фелиша и Канселу и после окончания этого сезона, они хотят сделать их контракты постоянными».

Фелиш арендован у мадридского Атлетико до конца сезона. В нынешнем сезоне он сыграл 26 матчей за Барселону, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов.Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

Несколько меньшее количество поединков, а именно 22, провел за каталонцев Канселу, который арендован у Манчестер Сити. В них он отметился тремя голами и двумя ассистами, но его, как и Фелиша,Transfermarkt оцениваетв 40 миллионов евро.

Ранее мы информировали, на каких условиях команда Пепа Гвардиолы готова оставить Канселу в Барселоне.