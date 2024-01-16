Манчестер Сити готов оставить своего защитника в Барселоне. Но только при одном условии

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу вызывает к себе спрос на трансферном рынке, который «горожане» будут пытаться использовать с лихвой.

По сообщению испанского порталаSport, португальцу позволят остаться в Барселоне, за которую он ныне выступает на правах аренды, но только, если каталонцы отплатят за этот трансфер хорошей суммой денег. Никакого обмена футболистами Манчестер Сити не допускает.

Сообщалось, что «блаугранас» могут предложить «синим» своего защитника Алехандро Бальде, к которому в голубой части Манчестера таки присматривались, но вскоре английский клуб от этой идеи отказался.

Интерес к Канселу выявляет так же и Челси. Теперь, чтобы подписать португальца, Барселоне придется кого-то продать, чтобы не иметь проблем с финансовым фейр-плей.

Бальде в этом сезоне сыграл в 25 матчах Барселоны. В них он отметился одним голом.

Канселу в составе «блаугранас» провел несколько меньше матчей – 22, но зато в них он совершил больше результативных действий – три гола и два ассиста.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Бавария интересуются защитником Барселоны Рональдом Араухо.