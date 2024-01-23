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Атлетико договорился о подписании бельгийского таланта

Новости футбола Сегодня, 14:52
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Атлетико договорился о подписании бельгийского таланта Атлетико договорился о подписании бельгийского таланта

Мадридский Атлетико достиг устной договоренности с Антверпеном о переходе 18-летнего полузащитника Артура Вермеерена.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Матрасники заплатят за переход талантливого футболиста больше 25 миллионов евро. В ближайшее время стороны должны перейти к официальному оформлению сделки.

Ранее сообщалось, что за Вермеереном также следят Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Барселона.

Несмотря на юный возраст, Вермеерен является лидером Антверпена. На его счету 66 матчей, 3 гола и 8 ассистов за первую команду. Также он уже успел сыграть 2 матча за национальную сборную Бельгии.

После 21 тура Антверпен занимает шестое место в чемпионате Бельгии. В Лиге чемпионов команда Марка ван Боммеля заняла четвертое место в группе с Барселоной, Порту и Шахтером.

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