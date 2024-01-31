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Астон Вилла подпишет австралийского вратаря

Новости футбола Сегодня, 05:14
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Астон Вилла подпишет австралийского вратаря Астон Вилла подпишет австралийского вратаря

Астон Вилла достигла договоренности с Аделаидой Юнайтед по трансферу 23-летнего австралийского вратаря Джо Гаучи.

По сообщению Девида Орштейна, игрок прошел медосмотр и подпишет контракт с «виллианами» до 2028 года. Ныне идет бумажная работа над закрытием трансфера.

Гаучи обеспечит "Вилле" усиление состава и станет резервным вратарем для Эми Мартинеса, обладателя Кубка мира в составе сборной Аргентины.

23-летний австралиец получил свой первый вызов в сборную в марте 2022 года и является частью нынешней команды, которая участвует в Кубке Азии.

В нынешней кампании чемпионата Австралии он провел 10 матчей, два из которых – «на ноль». В этих поединках он пропустил 17 голов.Transfermarktоценивает игрока в 550 тысяч евро.

Ранее Орштейн сообщал, что Вест Хэм согласовал трансфер Саида Бенрахмы во французский Лион.

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