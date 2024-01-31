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Клуб АПЛ продаст своего вингера Лиону

Новости футбола Сегодня, 04:53
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Клуб АПЛ продаст своего вингера Лиону Клуб АПЛ продаст своего вингера Лиону

Вест Хэм согласился продать своего вингера Саида Бенрахму во французский Лион.

По сообщению Давида Орштайна, «молотобойцы» отдадут алжирца в аренду с обязательством выкупить игрока за приблизительно 15 миллионов евро. Теперь 28-летнему игроку осталось пройти медосмотр и подписать контракт.

Ранее сообщалось, что с Бенхрамой попрощаются ради подписания нигерийского нападающего Байера Виктора Бонифасе.

Бенхрама до 2018 года выступал во Франции за Анже, Аяччо и Ниццу, а в 2018 году перешел в английский Брентфорд. Там он провел немного более, чем два года, после чего в октябре 2020 года перебрался в Вест Хэм на правах аренды.

Зимой 2021 года за 23 миллиона евро «молотобойцы» выкупили контракт игрока.

В нынешнем сезоне Бенхрама провел за Вест Хэм 22 матча, в которых отметился лишь одной результативной передачей.Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

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