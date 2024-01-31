Клуб АПЛ продаст своего вингера Лиону

Вест Хэм согласился продать своего вингера Саида Бенрахму во французский Лион.

По сообщению Давида Орштайна, «молотобойцы» отдадут алжирца в аренду с обязательством выкупить игрока за приблизительно 15 миллионов евро. Теперь 28-летнему игроку осталось пройти медосмотр и подписать контракт.

Ранее сообщалось, что с Бенхрамой попрощаются ради подписания нигерийского нападающего Байера Виктора Бонифасе.

Бенхрама до 2018 года выступал во Франции за Анже, Аяччо и Ниццу, а в 2018 году перешел в английский Брентфорд. Там он провел немного более, чем два года, после чего в октябре 2020 года перебрался в Вест Хэм на правах аренды.

Зимой 2021 года за 23 миллиона евро «молотобойцы» выкупили контракт игрока.

В нынешнем сезоне Бенхрама провел за Вест Хэм 22 матча, в которых отметился лишь одной результативной передачей.Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.