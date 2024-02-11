Арсенал повторил свое достижение 13-летней давности

В сегодняшнем поединке 24-го тура английской Премьер-лиги состоялось очередное лондонское дерби. Вест Хэм на своем поле принимал Арсенал и уже по итогу первой половины матча уступал с разгромным счетом 0:4. Отметим, что зрители стали покидать трибуны стадиона еще до свистка на перерыв.

🚨🚨| THOUSANDS of West Ham fans leave the stadium after just the first half 😨

pic.twitter.com/esimIga144 — CentreGoals. (@centregoals) February 11, 2024

Интересно, что в прошлый раз Арсенал вел минимум в четыре гола к перерыву в 2011-м году. Примечательно, что тот матч в конечном итоге завершился ничьей 4:4.

4 - Arsenal are leading a Premier League away game by a 4+ goal margin at half-time for the first time since February 2011 at Newcastle, a game that was eventually drawn 4-4. Lightning. pic.twitter.com/GLu4iO2kv2 — OptaJoe (@OptaJoe) February 11, 2024

Интересно, что один из голов забил Букайо Сака. Англичанин реализовал пенальти в конце тайма и забил свой 50-й гол за «канониров». Отметим, что этот матч стал для 22-летнего вингера уже 210-м в футболке Арсенала.

50 - Bukayo Saka has scored his 50th goal for Arsenal, aged just 22 and in his 210th appearance for the club in all competitions. Milestone. pic.twitter.com/WSOEdarK1u — OptaJoe (@OptaJoe) February 11, 2024

К слову, Арсенал в этом розыгрыше Премьер-лиги больше других забивает с угловых. Особенно в этом аспекте отличаются центральные защитники команды Габриэль и Салиба.