Арсенал повторил свое достижение 13-летней давности
В сегодняшнем поединке 24-го тура английской Премьер-лиги состоялось очередное лондонское дерби. Вест Хэм на своем поле принимал Арсенал и уже по итогу первой половины матча уступал с разгромным счетом 0:4. Отметим, что зрители стали покидать трибуны стадиона еще до свистка на перерыв.
Интересно, что в прошлый раз Арсенал вел минимум в четыре гола к перерыву в 2011-м году. Примечательно, что тот матч в конечном итоге завершился ничьей 4:4.
Интересно, что один из голов забил Букайо Сака. Англичанин реализовал пенальти в конце тайма и забил свой 50-й гол за «канониров». Отметим, что этот матч стал для 22-летнего вингера уже 210-м в футболке Арсенала.
К слову, Арсенал в этом розыгрыше Премьер-лиги больше других забивает с угловых. Особенно в этом аспекте отличаются центральные защитники команды Габриэль и Салиба.