Вест Хэм Юнайтед – Борнмут прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.79 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

22 тур английской Премьер-Лиги подарит нам поединок в Лондоне, где на "Олимпийском" стадионе сойдутся местный Вест Хэм и Борнмут. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Вест Хэм

После сенсационного поражения в Кубке Англии от Бристоль Сити команда Дэвида Мойеса отправилась в гости к Шеффилд Юнайтед, чтобы опозориться во второй раз кряду. «Молотобойцы» дважды выходили вперёд в счёте, однако взять три очка в противостоянии с аутсайдером Премьер-Лиги так и не смогли. Решающий мяч был пропущен на 13-й компенсированной минуте с пенальти. Эта ничья стала второй кряду в чемпионате для Вест Хэма, а если учитывать кубковое противостояние с Бристоль Сити, то подопечные Девида Мойеса не могут выиграть вот уже в четырёх матчах подряд.

Борнмут

Ещё не так давно Борнмут обитал вблизи зоны вылета, однако в конце прошлого года команда Андони Ираолы выдала шикарный отрезок из шести побед в семи поединках. Это позволило подняться в середину турнирной таблицы. На текущий момент «вишни» занимают 12-ю строчку с 25 очками в активе. Возможно ситуация была бы ещё лучше, но календарь подарил Борнмуту два непростых поединка. Под новый год был выезд в Лондон и поражение от Тоттенхэма (1:3), а в минувшем туре домашнее фиаско в схватке с Ливерпулем (0:4). С другой стороны, подопечные Андони Ираолы преуспели в Кубке Англии, где одолели КПР (3:2) и Суонси (5:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды поделили очки, сыграв вничью 1:1 на «Виталити»

В последних пяти поединках этих команд в АПЛ трижды выигрывал Вест Хэм

«Молотобойцы» обыграли Борнмут в двух последних домашних матчах с общим счётом 6:0

Вест Хэм - Борнмут прогноз

Вест Хэм хорошо смотрится в текущем розыгрыше АПЛ, однако сейчас у команды наметился спад. Временное это явление или начало длительной чёрной полосы должен показать домашний матч против Борнмута. Благо в родных стенах «молотобойцы» не проигрывают с конца октября 2023 года, добыв 6 побед в девяти поединках. Возьмём здесь ставку «Вест Хэм с форой (0)» с коэффициентом 1.85.

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