Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

20 июля состоится ответный матч квалификации Лиги конференций, в котором сыграют литовский "Паневежис" и молдавский “Милсами”.

Встреча состоится на стадионе "Комплексув Спортив" и начнется в 17:00 по европейскому времени.

В первой игре была зафиксирована результативная ничья - 2:2.

"Милсами"

Уже несколько сезонов подряд "Милсами" демонстрирует стабильный футбол, регулярно представляя свою страну на международной арене.

В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате с небольшим отставанием от группы лидеров первенства.

В межсезонье "Милсами" провела только одну товарищескую игру, в которой сыграла вничью с "Зимбру".

"Паневежис"

"Паневежис" давно считается грандом литовского футбола, хотя в прошлом сезоне команда заняла лишь третье место и квалифицировалась в Лигу конференций.

В текущем сезоне "Паневежис" является главным претендентом на золотые медали и уже на протяжении длительного отрезка времени остается на первой позиции в таблице.

Статистика и цифры

"Паневежис" имеет серию из восьми матчей без поражений, в то время как "Милсами" победил всего два раза в пяти последних играх.

Прогноз

Фаворита в этом противостоянии определить довольно непросто, так как обе команды примерно равны.

"Паневежис" сейчас находится в более лучшей игровой форме, а вот "Милсами" из-за паузы между чемпионатами может выглядеть не так уверенно. Предлагаем поставить на исход тотал меньше 2.5.

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