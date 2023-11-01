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Прогноз на матч Динамо Киев — Шахтер 3 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Динамо Киев - Шахтер Донецк прогноз
Динамо Киев Динамо Киев
Премьер-лига Украина 03 ноя 2023, 11:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк
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Украина, Kyiv, Стадион НСК Олимпийский
Шахтер Донецк Шахтер Донецк
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.97
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В рамках 13-го тура украинской Премьер Лиги состоится матч между киевским Динамо и донецким Шахтером. Встреча пройдет на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в пятницу, 3 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.

Динамо Киев

Динамо является самым титулованным клубом Украины. Клуб 16 раз становился чемпионом своей старны и 13 раз побеждал в Кубке Украины (оба показателя являются рекордными). Сейчас команда переживает трудный период в своей истории. Болельщикам не нравится, что Динамо возглавляет Мирча Луческу, который до этого более 10 лет проработал в Шахтере. Под его руководством команда становилась чемпионом в 2021-м году, но с тех пор показывает плохие результаты.

В этом сезоне Динамо уступило Бешикташу и не сумело пробиться в группу Лиги Конференций, а на внутренней арене сейчас находится аж на 7-м месте, но имеет несколько матчей в запасе. В чемпионате команда не побеждает уже три матча кряду. Сперва проиграли Полесью и Днепру-1, а на минувших выходных поделили очки с Колосом. Больше киевлян в чемпионате пропустили только четыре команды.

Шахтер

Донецкий коллектив тоже переживает не лучшие времена. Шахтер, как и его следующий соперник, пребывает в не лучшей игровой форме. Команда только сменила тренера, но результаты пока наладить не получилось. При новом наставнике «горняки» проиграли Барселоне в матче Лиги чемпионов, а на внутренней арене матч против Динамо станет для Марино Пушича дебютным. Трудный старт для нового тренера.

В турнирной таблице команда на третьей позиции, однако имеет два матча в запасе. В случае побед Шахтер будет лидером Премьер Лиги. Команде явно не хватает стабильности, при том, что результат нужно давать тут и сейчас.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Динамо пропускает в шести поединках подряд.
  • У Шахтера три поражения в последних девяти матчах.
  • Динамо на своем поле не побеждало Шахтер в рамках Премьер Лиги с 2018-го года.

Прогноз

Это будет противостояние двух сильнейших команд Украины, в котором трудно отдать кому-то предпочтение. Думаю, команды сыграют в закрытый футбол с минимальным количеством голов. Моя ставка — Тотал Меньше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.97
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