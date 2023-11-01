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Прогноз на матч Дармштадт — Бохум 3 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
СК Дармштадт - Бохум прогноз
СК Дармштадт СК Дармштадт
Бундеслига Германия 03 ноя 2023, 15:30 СК Дармштадт - Бохум
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- : -
Германия, Darmstadt, Merck-Stadion am Boellenfalltor
Бохум Бохум
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Дармштадтом и Бохумом. Встреча пройдет на Мерк-Штадион ам Белленфальтор 3 ноября. Начало игры запланировано на 20:30 по центральноевропейскому времени.

Дармштадт

Начало дебютного сезона в Бундеслиге для гостей выдалось не самым приятным. Они стартовали с трех поражений в первых трех матчах и осели на дне турнирной таблицы.

Уже тогда многие подумали, что «лилии» будут главными претендентами на возвращение во Вторую Бундеслигу. Однако после этого они смогли продемонстрировать боевой настрой и начали набирать очки, но все перечеркнуло оглушительное фиаско в матче с Баварией, когда Дармштадт получил 8 безответных мячей в свои ворота. Сейчас у них их семь баллов и 14-е место в турнирной таблице, а также худшая оборона в лиге (30 пропущенных мячей).

Бохум

Бохум имеет статус так назывемой «команды-лифта» в немецком футболе. Клуб целых 6 раз покидал Первую Бундеслигу, зачастую проводя в ней один-два сезона, а затем следует вылет в низший дивизион.

Нынешний сезон является третьим подряд в элите немецкого футбола. Так надолго Бохум не задерживался тут с начала 2000-х годов, когда заглядывал даже в еврокубки. Стоит отметить, что в минувшем сезоне команда вела борьбу за выживание.

Похоже, та же участь ждет Бохум и в этом сезоне. Команда еще не побеждала в новом чемпионате и занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а меньше Бохума забил только Кельн.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Дармштадт дома забивал во всех матчах этого сезона.
  • Бохум в этом сезоне еще не побеждал.
  • До этого команды играли между собой только в рамках Второй Бундеслиги.

Прогноз

Соперникам отступать некуда, поэтому, предполагаю, они покажут атакующий футбол. Ставить буде на то, что команды обменяются голами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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