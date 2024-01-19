EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Борнмут – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Борнмут – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Борнмут - Ливерпуль прогноз
Борнмут Борнмут
Премьер-лига Англия 21 янв 2024, 11:30 Борнмут - Ливерпуль
-
- : -
Англия, Bournemouth, Виталити
Ливерпуль Ливерпуль
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги лидер турнирной таблицы Ливерпуль отправится в гости к середняку первенства Борнмуту. Гости имеют возможность закрепиться на первом месте, в то время как хозяева постараются испортить настроение “красным”. Встреча пройдет 21 января 2024 года.

Борнмут

В Кубке Англии на неделе команда играла против Куинз Парк Рейнджерс и добыла победу со счетом 3:2. Теперь же им надо сосредоточиться на матчах внутреннего первенства, где они находятся в середине турнирной таблицы.

На данный момент Борнмут занимает 12-е место в турнирной таблице, хотя еще совсем недавно они были около зоны вылета. В последних пяти матчах они добыли четыре победы, что и позволило им оторваться на девять очков от зоны вылета.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа выступает в этом сезоне выше всех похвал на всех фронтах. В чемпионате они идут на первом месте, опережая Манчестер Сити на два очка. Чтобы сохранить лидерство и стать чемпионом Ливерпуль должен без проблем справляться с командами из второй части турнирной таблицы.

В последних пяти турах Ливерпуль добыл три победы при двух ничейных результатах.

Личные встречи

В матче первого круга Ливерпуль обыграл “вишен” со счетом 3:1.

Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль

У Ливерпуля травмированы Байцетич, Александр-Арнольд, Доак, Цимикас, Робертсон, Шобослаи и Матип, но это не должно помешать им набирать три очка. Думаю, что гости добудут минимальную победу.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Сампдория - Парма прогноз Серия B Италия Сегодня, 14:30 Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Сампдория Коэф.: 1.79 Парма Рекомендуем 22Bet
Бергац - Лион прогноз Кубок Франции Сегодня, 14:45 Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Бергац Коэф.: 1.55 Лион Сделать ставку 1xBet
Иордания - Южная Корея прогноз Кубок Азии 20 янв 2024, 06:30 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Иордания Коэф.: 1.6 Южная Корея Сделать ставку MelBet
Райо Вальекано - Лас-Пальмас прогноз Ла Лига Испания 20 янв 2024, 08:00 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Райо Вальекано Коэф.: 1.63 Лас-Пальмас Рекомендуем 1xBet
Алжир - Буркина-Фасо прогноз Кубок африканских наций 20 янв 2024, 09:00 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Алжир Коэф.: 1.72 Буркина-Фасо Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:52 Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения Новости футбола Сегодня, 08:40 Тоттенхэм включился в гонитву за молодым норвежцем Новости футбола Сегодня, 08:23 Клубы из европейских топ-лиг борются за польского вундеркинда Новости тенниса Сегодня, 08:17 Пятая ракетка мира уверенно прошел в 1/8 финала Australian Open Новости футбола Сегодня, 07:43 Ньюкасл отреагировал на интерес к своему лидеру со стороны топ-клуба Новости футбола Сегодня, 07:33 Шахтер купил бразильца и объявил о его трансфере с помощью сцены из "Один дома" Новости футбола Сегодня, 07:26 Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом Новости футбола Сегодня, 07:08 Не долго был без работы. Моуринью договорился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 06:40 Аль-Наср хочет избавиться от африканской звезды Новости тенниса Сегодня, 06:03 Джокович в трех сетах пробился в 1/8 финала Australian Open
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол Сегодня Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года