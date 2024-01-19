Борнмут – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

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В матче 21-го тура английской Премьер-лиги лидер турнирной таблицы Ливерпуль отправится в гости к середняку первенства Борнмуту. Гости имеют возможность закрепиться на первом месте, в то время как хозяева постараются испортить настроение “красным”. Встреча пройдет 21 января 2024 года.

Борнмут

В Кубке Англии на неделе команда играла против Куинз Парк Рейнджерс и добыла победу со счетом 3:2. Теперь же им надо сосредоточиться на матчах внутреннего первенства, где они находятся в середине турнирной таблицы.

На данный момент Борнмут занимает 12-е место в турнирной таблице, хотя еще совсем недавно они были около зоны вылета. В последних пяти матчах они добыли четыре победы, что и позволило им оторваться на девять очков от зоны вылета.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа выступает в этом сезоне выше всех похвал на всех фронтах. В чемпионате они идут на первом месте, опережая Манчестер Сити на два очка. Чтобы сохранить лидерство и стать чемпионом Ливерпуль должен без проблем справляться с командами из второй части турнирной таблицы.

В последних пяти турах Ливерпуль добыл три победы при двух ничейных результатах.

Личные встречи

В матче первого круга Ливерпуль обыграл “вишен” со счетом 3:1.

Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль

У Ливерпуля травмированы Байцетич, Александр-Арнольд, Доак, Цимикас, Робертсон, Шобослаи и Матип, но это не должно помешать им набирать три очка. Думаю, что гости добудут минимальную победу.

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