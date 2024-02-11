EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости тенниса Звездный французский теннисист, из-за нелепой случайности, получил дисквалификацию на турнире

Звездный французский теннисист, из-за нелепой случайности, получил дисквалификацию на турнире

Новости тенниса Сегодня, 02:43
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Звездный французский теннисист, из-за нелепой случайности, получил дисквалификацию на турнире Фото: ATP Tour/Автор неизвестен

Известный французский теннисист Гаэль Монфис (WTA№70) во время турнира UTS в Осло, Норвегия, попал в неприятную ситуацию, которая вынудила организаторов дисквалифицировать его.

Монфис, после шутливого спора с супервайзером нанес ему незначительную травму, в следствии чего у организаторов не осталось выбора кроме как исключить спортсмена из соревнования. В официальном заявлении говорится:

"Вчера в раздевалке между Гаэлем Монфисом и супервайзером турнира Стефаном Апостолу произошел шутливый спор, в результате которого супервайзер получил небольшую травму.

Мы в UTS на 100% уверены, что у Гаэля не было злого умысла, но поскольку официальное лицо получило травму, пусть и небольшую, мы считали, что у нас нет другого выбора, кроме дисквалификации Гаэля».

Гаэль Монфис является полуфиналистом двух турниров серии Большого Шлема, двенадцатикратный победитель турнировATP, а также двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе национальной команды. Ранее занимал шестую строчку в рейтингеWTA (2016).

Популярные новости
«У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе Новости футбола Вчера, 15:34 «У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе
“Худший финал в истории”. Фанаты в бешенстве от победы Катара на Кубке Азии 2023 Новости футбола Вчера, 13:20 “Худший финал в истории”. Фанаты в бешенстве от победы Катара на Кубке Азии 2023
Болельщики срывают матчи в Германии. Что известно о причинах? Новости футбола Вчера, 11:40 Болельщики срывают матчи в Германии. Что известно о причинах?
Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения Новости футбола 09 фев 2024, 16:16 Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения
Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону Новости биатлона 09 фев 2024, 13:36 Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону
В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси Новости футбола 09 фев 2024, 12:40 В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:07 «Это больно». Как игроки Баварии Мюнхен отреагировали на поражение в матче против Байер Леверкузена Новости тенниса Сегодня, 02:43 Звездный французский теннисист, из-за нелепой случайности, получил дисквалификацию на турнире Новости MMA Сегодня, 02:18 Джек Херманссон оказался сильнее Джо Пайфера. Результаты UFC Fight Night 236 Новости баскетбола Сегодня, 01:48 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости хоккея Сегодня, 01:30 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Вчера, 17:16 Впервые с 2000 года. Южная Африка выиграла матч за третье место на Кубке Африки Новости футбола Вчера, 17:08 Возвращение Холанда. Видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Эвертон — 2:0 Новости футбола Вчера, 17:03 Рекордсмен Александер-Арнольд и Ливерпуль на вершине. Видеообзор матча против Бернли Новости футбола Вчера, 16:52 Байер унизил Баварию, Катар защитил титул чемпиона Азии. Daily Digest за 10 февраля Новости футбола Вчера, 16:28 Еще одному испанскому тренеру приписывают интерес со стороны Барселоны
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Фиорентина – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Ковентри – Миллуолл прогноз и ставки на матч 11 февраля Теннис Сегодня Елена Рыбакина – Дарья Касаткина прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Хетафе – Сельта прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Болонья – Лечче прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Вест Хэм – Арсенал прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Штутгарт – Майнц прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Мальорка – Райо Вальекано прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Фенербахче – Аланьяспор прогноз и ставки на матч 11 февраля Футбол Сегодня Хоффенхайм – Кельн прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года