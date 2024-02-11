Звездный французский теннисист, из-за нелепой случайности, получил дисквалификацию на турнире

Известный французский теннисист Гаэль Монфис (WTA№70) во время турнира UTS в Осло, Норвегия, попал в неприятную ситуацию, которая вынудила организаторов дисквалифицировать его.

Монфис, после шутливого спора с супервайзером нанес ему незначительную травму, в следствии чего у организаторов не осталось выбора кроме как исключить спортсмена из соревнования. В официальном заявлении говорится:

"Вчера в раздевалке между Гаэлем Монфисом и супервайзером турнира Стефаном Апостолу произошел шутливый спор, в результате которого супервайзер получил небольшую травму. Мы в UTS на 100% уверены, что у Гаэля не было злого умысла, но поскольку официальное лицо получило травму, пусть и небольшую, мы считали, что у нас нет другого выбора, кроме дисквалификации Гаэля».

Гаэль Монфис является полуфиналистом двух турниров серии Большого Шлема, двенадцатикратный победитель турнировATP, а также двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе национальной команды. Ранее занимал шестую строчку в рейтингеWTA (2016).