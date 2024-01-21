EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Жота феерит, а Ливерпуль громит Борнмут. Обзор матча и видео всех голов

Жота феерит, а Ливерпуль громит Борнмут. Обзор матча и видео всех голов

Новости футбола Сегодня, 17:07
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Жота феерит, а Ливерпуль громит Борнмут. Обзор матча и видео всех голов Жота феерит, а Ливерпуль громит Борнмут. Обзор матча и видео всех голов

В рамках 21-го тура английской Премьер Лиги Борнмут принимал Ливерпуль. Хозяева, продемонстрировав хорошую форму в последних матчах и поднялись на 12-е место в таблице, в то время как "красные" приехали на матч в качестве лидера Премьер Лиги. Обе команды столкнулись с проблемами кадрового характера перед этим матчем

Ливерпуль вел более активную игру, но до реальной угрозы воротам Борнмута в первом тайме не доходило. С началом второго тайма Ливерпуль усилил свои атаки, и результат не заставил себя ждать – на 49-й минуте Диогу Жота ассистировал Дарвину Нуньесу, который открыл счет. В заключительной четверти матча Жота дважды забил сам, а перед самым финальным свистком дубль оформил и Нуньес.

Видео голов и обзор матча можно посмотреть в плеере ниже.

Борнмут — Ливерпуль — 0:4
Гол: Нуньес 49, 90+3, Диогу Жота 71, 80.

Связанные команды и лиги
Борнмут Ливерпуль Премьер-лига Англия
Популярные новости
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 12:56 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 12:01 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола 19 янв 2024, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола 19 янв 2024, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола 19 янв 2024, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола 19 янв 2024, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:07 Жота феерит, а Ливерпуль громит Борнмут. Обзор матча и видео всех голов Новости футбола Сегодня, 17:02 Реалу нужен Коуту, клуб АПЛ в погоне за Бонифейсом. Главные трансферные новости за 21 января Новости футбола Сегодня, 16:59 Бенефис Довбика и убедительная победа Жироны над Севильей Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Кубок африканских наций. ЮАР уничтожила Намибию Новости футбола Сегодня, 16:25 Все позади, я вернулся. Тоуни прокомментировал свой гол в первом матче после возращения Новости футбола Сегодня, 16:03 Форвард ПСЖ близок к переходу в клуб Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 15:50 Все трансферы Бундеслиги: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 15:33 Клопп рассказал, что изменил Ливерпуль в перерыве для победы над Борнмутом Новости футбола Сегодня, 15:16 Рефери принял правильные решения. Анчелотти прокомментировал скандальный матч Реал - Альмерия
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Линда Носкова – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Артюр Казо – Хуберт Хуркач прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис 22 янв 2024 Александр Зверев – Кэмерон Норри прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис 22 янв 2024 Миомир Кецманович – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол 22 янв 2024 Арис – Анортосис прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол 22 янв 2024 АЕК Ларнака – Пафос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол 22 янв 2024 Леганес – Бургос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Бокс 22 янв 2024 Кен Широ — Карлос Канисалес прогноз и ставки на бой 23 января 2024 года Хоккей 22 янв 2024 Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Баскетбол 22 янв 2024 Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года