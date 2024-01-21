Жота феерит, а Ливерпуль громит Борнмут. Обзор матча и видео всех голов

В рамках 21-го тура английской Премьер Лиги Борнмут принимал Ливерпуль. Хозяева, продемонстрировав хорошую форму в последних матчах и поднялись на 12-е место в таблице, в то время как "красные" приехали на матч в качестве лидера Премьер Лиги. Обе команды столкнулись с проблемами кадрового характера перед этим матчем

Ливерпуль вел более активную игру, но до реальной угрозы воротам Борнмута в первом тайме не доходило. С началом второго тайма Ливерпуль усилил свои атаки, и результат не заставил себя ждать – на 49-й минуте Диогу Жота ассистировал Дарвину Нуньесу, который открыл счет. В заключительной четверти матча Жота дважды забил сам, а перед самым финальным свистком дубль оформил и Нуньес.

Видео голов и обзор матча можно посмотреть в плеере ниже.

Борнмут — Ливерпуль — 0:4

Гол: Нуньес 49, 90+3, Диогу Жота 71, 80.