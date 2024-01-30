Защитник сборной Колумбии перешел в клуб АПЛ

Колумбийский центральный защитник Даниэль Муньос официально сменил Генк на Кристал Пэлас.

Лондонский клуб заплатил за 27-летнего футболиста 10-миллионов евро. Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2027 года с опцией продления на еще один сезон.

Муньос – второй колумбиец в истории Кристал Пэлас. За эту команду также сейчас выступает колумбийский полузащитник Джефферсон Лерма.

За Генк Муньос играл с лета 2020 года. За бельгийский клуб на его счету 148 матчей, 19 голов и 20 ассистов. За сборную Колумбии он отыграл 23 игры.

Кристал Пэлас после 21 тура занимает 15-е место в английской Премьер-лиге.