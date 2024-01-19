Защитник Баварии Мюнхен вернулся в общую группу

Центральный защитник Баварии Мюнхен вернулся к тренировкам с командой, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источников, нидерландец готовится к следующему матчу Бундеслиги против Вердера, который пройдет 21 января. Однако, решение будут принимать в субботу, 20 января. Несколько дней назад мы сообщали, что де Лигт в очередной раз попал в лазарет. Футболист получил повреждение во время тренировки в Португалии. Медицинское обследование установило, что у Матейсатравма левого колена.

Отметим, что де Лигт только недавно возобновил тренировки после разрыва внутрисуставной связки колена. В текущем сезоне нидерландский футболист сыграл 12 матчей за Баварию во всех турнирах и забил один гол.

Команда Томаса Тухеля занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от Байера на четыре очка. 21 января баварцы сыграют против Вердера.