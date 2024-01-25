Защитит свой титул? Стала известна первая финалистка Australian Open

Вторая ракетка мира Арина Соболенко стала первой финалисткой Australian Open 2024.

В полуфинале 25-летняя теннисистка в двох сетах переиграла 19-летнюю американку Коко Гофф, которая идет на четвертом месте в мировом рейтинге.

Гофф неудачно начала игру и сразу же отдала сопернице гейм на своей подаче. Однако она сумела собраться с силами и начала отлично играть на приеме. В итоге обе теннисистки по три раза выиграли на чужой подачи и дотянули до тай-брейка, где Соболенко была сильнее 7:2.

Во втором сете соперницы 8 геймов подряд не ошибались на своих подачах, но в итоге Гофф отдала 9 гейм и проиграла 4:6.

Соболенко – действующая чемпионка Australian Open. По ходу текущего турнира она не проиграла ни одного сета.

Соперника Соболенко по финалу определится в матче между Даяной Ястремской и Чжэн Циньвэнь.