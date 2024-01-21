«Запреты и уголовные обвинения в отношении расистов». Президент ФИФА призывает к кардинальным мерам

Во время вчерашнего матча Милана и Удинезе произошел неприятный инцидент. Во время игры игроки Милана ушли с поля после того, как вратарь сборной Франции Майк Меньян, по его словам, услышал обезьяний шум, доносившийся из части толпы на стадионе "Фриули".

Подобный случай был в английском Чемпионшипе, где игрок Ковентри Кейси Палмер сказал, что он подвергся аналогичным оскорблениям в Хиллсборо, и их матч был приостановлен ​​на несколько минут, пока официальные лица матча разговаривали с тренерами.

После этого, президент ФИФА Джанни Инфантинопризвал ввести автоматическое лишение прав на игры для команд, болельщики которых совершают расистские оскорбления:

«Помимо трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка матча, прекращение матча) мы должны внедрить автоматическую дисквалификацию для болельщиков команды, которые совершили расизм и привели к прекращению матча, а также для стадионов по всему миру. Запреты и уголовные обвинения в отношении расистов», - написано на официальной странице FIFA Media вX.

On behalf of FIFA, Gianni Infantino, FIFA President, has made the following statement:



“The events that took place in Udine and Sheffield on Saturday are totally abhorrent and completely unacceptable. There is no place for racism or any form of discrimination - both in football… — FIFA Media (@fifamedia) January 21, 2024

«ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любой формы дискриминации. Раз и навсегда: нет расизму! Нет любой форме дискриминации! События, произошедшие в Удине и Шеффилде в субботу, совершенно отвратительны и совершенно неприемлемы. Игроки, затронутые субботними событиями, пользуются моей безраздельной поддержкой. Нам нужно, чтобы ВСЕ соответствующие заинтересованные стороны приняли меры, начиная со школьного образования, чтобы будущие поколения поняли, что это не является частью футбола или общества».

Майк Меньян сказал, что что-то необходимо изменить, поскольку расистские оскорбления слишком долго были частью футбола. После вчерашнего матча он сказал миланскому телевидению:

«Такого не должно быть в мире футбола, но, к сожалению, в течение многих лет это повторяется. При наличии всех камер и санкций за такое необходимо что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Мы все должны отреагировать, мы должны что-то сделать, потому что так играть нельзя».

Милан и Интер публично поддержали Меньяна, Серия А заявила, что «осуждает все формы расизма», а нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что уже «хватит».

«Ты очень далек от одиночества, Майк Меньян. Мы все с тобой. Все те же проблемы, но решения НЕТ. Хватит. НЕТ РАЦИЗМУ», — написал Мбаппе на своей странице в X.