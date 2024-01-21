EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола «Запреты и уголовные обвинения в отношении расистов». Президент ФИФА призывает к кардинальным мерам

«Запреты и уголовные обвинения в отношении расистов». Президент ФИФА призывает к кардинальным мерам

Новости футбола Сегодня, 05:18
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
«Запреты и уголовные обвинения в отношении расистов». Президент ФИФА призывает к кардинальным мерам Фото с сайта beinsports.com/Автор неизвестен

Во время вчерашнего матча Милана и Удинезе произошел неприятный инцидент. Во время игры игроки Милана ушли с поля после того, как вратарь сборной Франции Майк Меньян, по его словам, услышал обезьяний шум, доносившийся из части толпы на стадионе "Фриули".

Подобный случай был в английском Чемпионшипе, где игрок Ковентри Кейси Палмер сказал, что он подвергся аналогичным оскорблениям в Хиллсборо, и их матч был приостановлен ​​на несколько минут, пока официальные лица матча разговаривали с тренерами.

После этого, президент ФИФА Джанни Инфантинопризвал ввести автоматическое лишение прав на игры для команд, болельщики которых совершают расистские оскорбления:

«Помимо трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка матча, прекращение матча) мы должны внедрить автоматическую дисквалификацию для болельщиков команды, которые совершили расизм и привели к прекращению матча, а также для стадионов по всему миру. Запреты и уголовные обвинения в отношении расистов», - написано на официальной странице FIFA Media вX.

«ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любой формы дискриминации. Раз и навсегда: нет расизму! Нет любой форме дискриминации!

События, произошедшие в Удине и Шеффилде в субботу, совершенно отвратительны и совершенно неприемлемы. Игроки, затронутые субботними событиями, пользуются моей безраздельной поддержкой.

Нам нужно, чтобы ВСЕ соответствующие заинтересованные стороны приняли меры, начиная со школьного образования, чтобы будущие поколения поняли, что это не является частью футбола или общества».

Майк Меньян сказал, что что-то необходимо изменить, поскольку расистские оскорбления слишком долго были частью футбола. После вчерашнего матча он сказал миланскому телевидению:

«Такого не должно быть в мире футбола, но, к сожалению, в течение многих лет это повторяется. При наличии всех камер и санкций за такое необходимо что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Мы все должны отреагировать, мы должны что-то сделать, потому что так играть нельзя».

Милан и Интер публично поддержали Меньяна, Серия А заявила, что «осуждает все формы расизма», а нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что уже «хватит».

«Ты очень далек от одиночества, Майк Меньян. Мы все с тобой. Все те же проблемы, но решения НЕТ. Хватит. НЕТ РАЦИЗМУ», — написал Мбаппе на своей странице в X.

Связанные команды и лиги
Удинезе Милан Серия А Италия
Популярные новости
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:40 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 01:23 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола 19 янв 2024, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола 19 янв 2024, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола 19 янв 2024, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола 19 янв 2024, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:50 Реал Мадрид нацелился на бразильского полузащитника Жироны Новости крикета Сегодня, 06:20 Гарри Брук пропустит тур по Индии по личным причинам. Вместо него вызван Дэн Лоуренс Новости футбола Сегодня, 05:57 Изгой Манчестер Сити может хочет сменить клуб. Он нацелился на Вест Хэм Новости футбола Сегодня, 05:18 «Запреты и уголовные обвинения в отношении расистов». Президент ФИФА призывает к кардинальным мерам Новости футбола Сегодня, 04:48 Исполнительный директор из Ман Сити перешел в Юнайтед. Сэр Джим Рэтклифф начинает менять команду Новости футбола Сегодня, 04:14 Вест Хэм готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать нигерийского форварда Новости футбола Сегодня, 03:40 Все трансферы Лиги 1: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 03:17 Манчестер Сити хочет отблагодарить Де Брёйне за верность новым контрактом Новости тенниса Сегодня, 02:57 Зиннер в четвертом подряд матче на Aus Open не проиграл ни одного сета Новости футбола Сегодня, 02:50 Де Росси после первого же матча Ромы раскритиковал Моринью за неправильную работу
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Осасуна – Хетафе прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Марокко – ДР Конго прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Эмполи – Монца прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Оман – Таиланд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Бавария Мюнхен — Вердер Бремен прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Реал Мадрид – Альмерия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Борнмут – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Замбия – Танзания прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года