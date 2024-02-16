Забить не получилось. Месси впервые в карьере сыграл против родного клуба

Ночью в Майами состоялся особенный товарищеский матч. Легендарный Лионель Месси в составе Интера Майами впервые в карьере сыграл против родного клуба – Ньюэллс Олд Бойз.

Матч закончился вничью 1:1. За клуб МЛС на 64-й минуте забил форвард сборной Гаити Шанидер Боржелен, а за аргентинскую команду на 83-й минуте счет сравнял Франко Диас.

Лионель Месси вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут. Обладатель Золотого мяча-2023 имел несколько возможностей для гола, но ему не хватило точности.

Lionel Messi is 36 years old.pic.twitter.com/TLgGRFbr3B — Roy Nemer (@RoyNemer) February 16, 2024

Жорди Альба и Луис Суарес также появились в стартовом составе Интера Майами. Испанец отыграл 72 минуты, а Суареса, как и Месси, заменили на 60-й.

Товарищеский матч

Интер Майами – Ньэллс Олд Бойз 1:1

Голы: Боржелен, 64` – Диас, 83`