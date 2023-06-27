"Ювентус" объявил о продлении контракта с одним из лидеров
Новости футбола Сегодня, 13:31
Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен
Пресс-служба туринского “Ювентуса” на официальном сайте объявила о продлении контракта с французским полузащитником Адриеном Рабьо.
Новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2028 года.
28-летний Рабьо выступает за “Ювентус” с 2019 года. Всего он провел за клуб 177 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за ПСЖ и “Тулузу”. За сборную Франции сыграл 36 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. 5-кратный чемпион Франции, чемпион Италии, 4-кратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Италии, 5-кратный обладатель Кубка французской лиги, 4-кратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Италии.
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