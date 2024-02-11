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Главная Новости Вот это апсет! Чемпион ОИ 2020 Хафнауи не квалифицировался в финал 400м на Чемпионате мира

Вот это апсет! Чемпион ОИ 2020 Хафнауи не квалифицировался в финал 400м на Чемпионате мира

Новости плавания Сегодня, 08:31
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Вот это апсет! Чемпион ОИ 2020 Хафнауи не квалифицировался в финал 400м на Чемпионате мира Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images

Олимпийский чемпион 2020 на 400 метрах вольным стилем, тунисец Ахмед Аюб Хафнауи, провально начал новый сезон.

На чемпионате мира по водным видам спорта, который сегодня стартовал в Катаре, Хафнауи даже не прошел квалификацию и показал только семнадцатый результат. Хафнауи показал время 3:48.05 - это практически на четыре секунды больше (3:44.37), чем понадобилось Элиа Уиннингтону, который стал победителем квалификации.

На текущем Чемпионате мира Хафнауи также примет участие в заплывах на 800 и 1500 метров.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2024 проходит в Дохе (Катар) с 2 по 18 февраля. Помимо плавания на текущем форуме также есть прыжки в воду, артистическое плавание, хай-дайвинг, плавание на открытой воде и водное поло. Некоторые топовые пловцы решили пропустить Чемпионат мира в Дохе и сконцентрировались на подготовке к Олимпиаде 2024.

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