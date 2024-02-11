Вот это апсет! Чемпион ОИ 2020 Хафнауи не квалифицировался в финал 400м на Чемпионате мира
Олимпийский чемпион 2020 на 400 метрах вольным стилем, тунисец Ахмед Аюб Хафнауи, провально начал новый сезон.
На чемпионате мира по водным видам спорта, который сегодня стартовал в Катаре, Хафнауи даже не прошел квалификацию и показал только семнадцатый результат. Хафнауи показал время 3:48.05 - это практически на четыре секунды больше (3:44.37), чем понадобилось Элиа Уиннингтону, который стал победителем квалификации.
На текущем Чемпионате мира Хафнауи также примет участие в заплывах на 800 и 1500 метров.
Чемпионат мира по водным видам спорта 2024 проходит в Дохе (Катар) с 2 по 18 февраля. Помимо плавания на текущем форуме также есть прыжки в воду, артистическое плавание, хай-дайвинг, плавание на открытой воде и водное поло. Некоторые топовые пловцы решили пропустить Чемпионат мира в Дохе и сконцентрировались на подготовке к Олимпиаде 2024.