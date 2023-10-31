ВИДЕО. Супергол в Саудовской Аравии. Карраско оформил дубль и забил с углового за Аль-Шабаб

31 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Короля между командами Аль-Фатех иАль-Шабаб, который завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей после экстратаймов.

На 59-й Янник Карраско сравнял счет в игре. Бывший игрок мадридского Атлетико положил сухой лист, забив прямым ударом с углового.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Во второй дополнительной 15-минутке Янник оформил дубль и вывел Аль-Шабаб в четвертьфинал Кубка Короля.

Кубок Короля. 1/8 финала. 31 октября

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 1:2

Голы: Тельо, 24 – Карраско, 59, 115

В четвертьфинал Кубка Короля также прошли Аль-Иттихад Бензема и Аль-Наср Роналду.