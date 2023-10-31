Команды Роналду и Бензема проходят дальше в Кубке короля Саудовской Аравии

Прошли матчи 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии. Свои матчи провели Аль-Наср и Аль-Иттихад. Команда Роналду принимала на своем поле Аль-Эттифак, а команда Бензема отправилась на выезд к Аль-Фейха.

Аль-Наср - Аль-Эттифак - 1:0 (после овертайма)

Основное время матча завершилось в ничейном счете 0:0. В первом тайме Талиска вывел Аль-Наср вперед, забив гол, но после проверки ВАР арбитры отменили забитый гол. Более того, бразильский полузащитник получил красную карточку в компенсированное до первого тайма время.

После перерыва гости также остались в меньшинстве. Али Хаззази был удален с поля на 89-й минуте. Основное время завершилось, и команды ожидал овертайм.

Гол Садио Мане решил, кто пройдет в четвертьфинал. На 107-й минуте сенегалец забил единственный мяч за 120 минут и принес победу своей команде.

Аль-Фейха - Аль-Иттихад - 0:3

Гости уже на пятой минуте вышли вперед, Хамдалла отметился забитым голом. Однак в первой половине больше никто не забивал, поэтому команды пошли на перерыв при минимальном преимуществе Аль-Иттихад.

Второй тайм проходил довольно спокойно и без явных моментов. А уже на последних минутах Аль-Иттихад отметился двумя голами. На 87-й минуте Хамдалла оформил дубль, а Бензема установил окончательный результат - 3:0.