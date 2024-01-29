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ВИДЕО. Что случилось со звездой футбола? Располнейвший Неймар посетил вечеринку Ромарио

Новости тенниса Сегодня, 04:48
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
ВИДЕО. Что случилось со звездой футбола? Располнейвший Неймар посетил вечеринку Ромарио ФОТО: Twitter

Бразильский форвард саудовского Аль-Хиляля Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения легендарного бразильца Ромарио.

Знаменитому бразильскому футболисту Ромарио 29 января исполнилось 58 лет.

Звездный Неймар набрал лишние килограммы и слегка располнел с момента последнего появления на публике. У болельщиков футбола очень много вопросов к его физической форме…

Неймар продолжает восстановление после травмы колена. 18 октября бразилец получил травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026. Поставлен диагноз – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

Ранее сообщалось о том, что бывший игрок Барселоны просит Неймара финансовой помощи.

ВИДЕО. Что случилось со звездой футбола? Располнейвший Неймар посетил вечеринку Ромарио

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