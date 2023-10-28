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ВИДЕО. Честной ли была победа Жироны? Судьи приняли спорное решение в матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 02:49
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
ВИДЕО. Честной ли была победа Жироны? Судьи приняли спорное решение в матче Ла Лиги ВИДЕО. Честной ли была победа Жироны? Судьи приняли спорное решение в матче Ла Лиги

Вчера состоялся первый матч одиннадцатого тура Ла Лиги. Жирона на своем поле принимала Сельту.

По итогам матча хозяева одержали победу с минимальным счетом, забив единственный гол на 90+1 минуте. Благодаря этой победе, Жирона, которая в этом сезоне показывает невероятные результаты, вырвалась на первую позицию испанского первенства, как минимум до начала матча Барселона – Реал Мадрид.

Но у Сельты могут быть вопросы касательно работы судейской коллегии. На 83-ей минуте гости открыли счет в матче, но судья не засчитал гол, приняв решение, что полузащитник «кельтов» Карлос Дотор нарушил правила против голкипера Жироны – Пауло Гассаниги, во время атаки, тем самым, не засчитав гол Луки де ла Торре.

Жирона в текущем сезоне демонстрирует впечатляющие результаты и после одиннадцати сыгранных матчей у команды девять побед, одна ничья с Реал Сосьедадом и одно поражение от мадридского Реала. Команда на протяжение всего сезона находится в верхней части турнирной таблицы и неоднократно уже занимала лидирующую позицию.

Аналогично и после вчерашней победы, Жирона снова лидирует в Ла Лиге, опережая Реал Мадрид и Барселону на три и четыре очка, соответственно. Мадридский и каталонский клубы проведут свой матч сегодня.

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