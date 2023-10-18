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Ветеран сборной Аргентины объявил, когда завершит международную карьеру

Новости футбола Сегодня, 10:03
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Ветеран сборной Аргентины объявил, когда завершит международную карьеру Фото: twitter.com/FabrizioRomano / Автор неизвестен

Вингер Анхель ди Мария определился с датой завершения карьеры в национальной сборной Аргентины. Об этом он сообщил во время радиопрограммы "TodoPasa".

По словам ди Марии, его финальной точкой станет Копа Америка 2024.

“Будет Копа Америка, и он станет последним. Я приехал в Бенфику, и они дают мне возможность продолжать карьеру в национальной сборной. И я делаю все возможное, чтобы там быть”, - сказал ди Мария.

Напомним, что на данный момент 35-летний футболист выступает за Бенфику Лиссабон. Он пропустил матчи национальной сборной Аргентины в октябре из-за травмы.

На данный момент на счету ди Марии 134 матча и 29 голов за команду своей страны. Он занимает четвертое место по количеству игр за Аргентину и седьмое - по количеству голов. Из действующих аргентинских футболистов лучше показатели только у Лионеля Месси.

Ранее о своем будущем в национальной сборной высказался Лионель Месси.

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