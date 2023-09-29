В Интер Майами рассказали о том, когда Месси вернется на поле

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино попытался детально рассказать о причинах, по которым лидер и капитан команды Лионель Месси не вышел на поле в финале Кубка США против «Хьюстон Динамо».

Как известно, в той встрече команда из Флориды проиграла со счетом 1:2.

По словам аргентинского тренера, было неразумно рисковать и выпускать Месси, поэтому его выход на поле не рассматривался даже на несколько минут.

Мартино уверен, что Месси сыграет до окончания чемпионата, и они будут определять ситуацию от матча к матчу, чтобы узнать, когда медицинский департамент скажет, что он может играть без риска.

Лионель Месси не участвовал в матче из-за мышечной травмы и уже пропустил третий матч из-за состояния своего здоровья. В следующем туре МЛС “Интер Майами” сыграет против “Нью-Йорк Сити” 1 октября.

Напомним, что Месси вернулся с микротравмой в свой клуб из расположения сборной Аргентины. За “Интер Майами” он выступает с лета 2023 года и за это время уже успел выиграть с командой один трофей.