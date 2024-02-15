У кого самый высокий бал? WhoScored назвал команду игровой недели Лиги чемпионов

WhoScored назвал свою версию лучшей команды по итогам игровой недели Лиги чемпионов. На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала самого престижного клубного европейского турнира.

Самую высокую оценку получил полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден (8.91). Гол и ассист англичанина помогли Горожанам добыть убедительную победу над Копенгагеном (3:1). Также в том матче Фоден сделал две ключевые передачи и нанес пять ударов по воротам соперника.

В топ-3 игроков с самыми высокими оценками вошли также вратарь Реала Андрей Лунин (8.78) и вингер Сливочных Браим Диас (8.69).

Полностью команда игровой недели от WhoScored выглядит следующим образом

1/8 финала Лиги чемпионов продолжится на следующей неделе. Во вторник, 20 февраля, Интер примет Атлетико, а Боруссия Дортмунд приедет в гости к ПСВ.