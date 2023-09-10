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Три топ-игрока Барсы и Ман Сити летом отказались от трансферов в Саудовскую Аравию

Новости футбола Сегодня, 05:43
Три топ-игрока Барсы и Ман Сити летом отказались от трансфера в Саудовскую Аравию Фото: mancity.com / Автор неизвестен

Не все футболисты, у которых были предложения из Саудовской Аравии, согласились прошлым летом переехать в Про Лигу.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, три футболиста, которые сейчас выступают за Реал и Манчестер Сити, не захотели покидать свои нынешние клубы.

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне получил предложение из Саудовской Аравии практически сразу после финала Лиги чемпионов 2023. Однако бельгийский футболист сообщил, что хочет остаться в Европе и продолжить бороться за трофеи вместе с Ман Сити.

Также предложение поступало нападающему Барселоны Робертому Левандовски. Однако польский форвард даже не рассматривал вариант переезда: он хочет выступать только за Барсу, поэтому сразу же отклонил даже предварительные переговоры.

Илкай Гюндоган этим летом был свободным агентом, поэтому мог перейти в любой клуб бесплатно. Ему поступали предложения остаться в Ман Сити, а также о переходе в Барселону или один из неназванных клубов Саудовской Аравии. Гюндоган решил “следовать за своей мечтой” и играть за Барсу.

Отдельно Романо добавляет, что Давид Алаба летом также не планировал покидать Реал: игрок и клуб довольны сотрудничеством. Однако инсайдер не сообщает, было ли у австрийского защитника предложение из Саудовской Аравии.

Ранее мы сообщали, что прошлым летом клубы Саудовской Аравии потратили на трансферном рынке практически 800 млн фунтов стерлингов.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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