Известно, сколько потратили клубы Саудовской Аравии в трансферное окно

Клубы Саудовской Аравии потратили 784 миллиона в это трансферное окно, сообщает SkySports.

Неймар, Карим Бензема, Роберто Фирмино, Садио Мане и Аймерик Лапорт – это лишь некоторые из громких имен, подписавших контракт с клубами Профессиональной лиги Саудовской Аравии этим летом. Трансферное окно открылось 1 июля и закрылось 7 сентября.

Бурное трансферное лето и часть осени подняли лигу в топ-4 в мире по расходам. Согласно информации Transfermarket, по состоянию на 7 сентября, клубы Саудовской Аравии потратили 784,2 миллиона фунтов стерлингов за это лето. Однако стоит отметить, что 87% этой суммы потратили четыре команды - Аль-Хиляль, Аль-Ахли, Аль-Насср и Аль-Иттихад. Эти клубы принадлежат инвестиционному Фонду государственных инвестиций, которому также принадлежит Ньюкасл. Только Аль-Хиляль потратил 302,1 миллионов за лето.

В последний день трансферного окна клубы Саудовской Аравии пытались подписать нескольких игроков АПЛ. Мохамед Салах и Джейдон Санчо были целями, однако эти переходы сорвались.