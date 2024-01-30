Тренер Тоттенхэма рассказал, будут ли еще трансферы до закрытия трансферного окна

Главный тренер Тоттенхэма Анже Постекоглу высказался о планах клуба на последние дни трансферного окна.

Специалист рассказал, что клуб больше не планирует трансферов ни на вход ни на выход зимой.

«Будут ли еще трансферы? Вряд ли. Я не вижу никаких доходов и сделок больше. Я бы сказал, что это маловероятно по обоим фронтам [на вход и на выход], хотя не стану исключать ничего", - сказал Постекоглу.

Шпоры были одним из самых активных клубов АПЛ в этом месяце: клуб подписал защитника Раду Драгушина из Дженоа и арендовал форварда Тимо Вернера у Лейпцига.

Лондонская команда занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. 31 января Шпоры сыграют против Брентфорда дома.