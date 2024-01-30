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Тренер Тоттенхэма рассказал, будут ли еще трансферы до закрытия трансферного окна

Новости футбола Сегодня, 12:02
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Тренер Тоттенхэма рассказал, будут ли еще трансферы до закрытия трансферного окна Тренер Тоттенхэма рассказал, будут ли еще трансферы до закрытия трансферного окна

Главный тренер Тоттенхэма Анже Постекоглу высказался о планах клуба на последние дни трансферного окна.

Специалист рассказал, что клуб больше не планирует трансферов ни на вход ни на выход зимой.

«Будут ли еще трансферы? Вряд ли. Я не вижу никаких доходов и сделок больше. Я бы сказал, что это маловероятно по обоим фронтам [на вход и на выход], хотя не стану исключать ничего", - сказал Постекоглу.

Шпоры были одним из самых активных клубов АПЛ в этом месяце: клуб подписал защитника Раду Драгушина из Дженоа и арендовал форварда Тимо Вернера у Лейпцига.

Лондонская команда занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. 31 января Шпоры сыграют против Брентфорда дома.

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