Тренер Тоттенхэма рассказал, будут ли еще трансферы до закрытия трансферного окна
Новости футбола Сегодня, 12:02
Тренер Тоттенхэма рассказал, будут ли еще трансферы до закрытия трансферного окна
Главный тренер Тоттенхэма Анже Постекоглу высказался о планах клуба на последние дни трансферного окна.
Специалист рассказал, что клуб больше не планирует трансферов ни на вход ни на выход зимой.
«Будут ли еще трансферы? Вряд ли. Я не вижу никаких доходов и сделок больше. Я бы сказал, что это маловероятно по обоим фронтам [на вход и на выход], хотя не стану исключать ничего", - сказал Постекоглу.
Шпоры были одним из самых активных клубов АПЛ в этом месяце: клуб подписал защитника Раду Драгушина из Дженоа и арендовал форварда Тимо Вернера у Лейпцига.
Лондонская команда занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. 31 января Шпоры сыграют против Брентфорда дома.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 11:00 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура
Новости футбола Сегодня, 08:20 Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави
Новости тенниса Сегодня, 05:19 Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО)
Новости футбола Вчера, 17:58 Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН
Новости футбола Вчера, 15:09 Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу
Новости футбола Вчера, 13:58 Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:21 Онана снова думает о завершении карьеры в сборной Новости футбола Сегодня, 12:02 Тренер Тоттенхэма рассказал, будут ли еще трансферы до закрытия трансферного окна Новости футбола Сегодня, 11:09 "Я знаю ситуацию изнутри, у меня там свои люди". Бенитес намекнул на тайную причину отставки Клоппа Новости футбола Сегодня, 11:00 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура Новости футбола Сегодня, 10:34 Официально. Рома арендовала защитника РБ Лейпциг Новости баскетбола Сегодня, 10:27 Евролига 2023-24: расписание и результаты игрового дня, турнирная таблица Новости футбола Сегодня, 10:24 В гонку за полузащитника дортмунской Боруссии ворвался клуб Серии А Новости футбола Сегодня, 10:19 Тренер Челси рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде Новости футбола Сегодня, 10:05 Барселона потеряла еще одного важного футболиста на неопределенный срок Новости футбола Сегодня, 10:00 Манчестер Юнайтед готовится к активным трансферам летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Црвена Звезда – Валенсия прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня АСВЕЛ – Фенербахче прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Бавария – Баскония прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Олимпиакос – Альба Берлин прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Брюгге – Кортрейк прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Вестерло – Серкль Брюгге прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Санкт-Паули – Фортуна прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Марокко – Южная Африка прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Хоккей Сегодня Сан-Хосе Шаркс — Сиэтл Кракен прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года