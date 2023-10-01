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ВИДЕО. Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор

Новости футбола Сегодня, 15:31
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор ФОТО: ФК Аданадемирспор

1 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Турции по футболу между клубами Аданадемирспор и Аланьяспор. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу голубых молний.

Дублем в этом поединке отметился 33-летний скандальный итальянский форвард гостей Марио Балотелли. Нападающий забил на 30-й и 47-й минутах. Супер Марио отыграл 60 минут, после чего был заменен на М'Байе Ньянга.

Дважды на Марио ассистировал один и тот же игрок - Юсуф Сари.

Интересно, что для Балотелли этот матч стал первым за Аданадемирспор после перехода из швейцарского Сьона в летнее трансферное окно.

Чемпионат Турции. 1 октября. 7-й тур

Аданадемирспор - Аланьяспор - 4:0

Голы: Балотелли, 30, 47, Бельханда, 71, Айдоган, 87

ВИДЕО. Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор

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