1 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Турции по футболу между клубами Аданадемирспор и Аланьяспор. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу голубых молний.

Дублем в этом поединке отметился 33-летний скандальный итальянский форвард гостей Марио Балотелли. Нападающий забил на 30-й и 47-й минутах. Супер Марио отыграл 60 минут, после чего был заменен на М'Байе Ньянга.

Дважды на Марио ассистировал один и тот же игрок - Юсуф Сари.

Интересно, что для Балотелли этот матч стал первым за Аданадемирспор после перехода из швейцарского Сьона в летнее трансферное окно.

Чемпионат Турции. 1 октября. 7-й тур

Аданадемирспор - Аланьяспор - 4:0

Голы: Балотелли, 30, 47, Бельханда, 71, Айдоган, 87

ВИДЕО. Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор