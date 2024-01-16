Стало известно, кто побьется в андеркарде вечера бокса Джошуа – Нганну

Во время пресс-конференции Энтони Джошуа был полностью анонсирован андеркард вечера бокса, в рамках которого британец побьется с Фрэнсисом Нганну.

Главным событием андеркарда станет бой Чжилей Чжана против Джозефа Паркера за бой временного чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, который принадлежит китайскому боксеру.

Полностью кард вечера бокса выглядит следующим образом.

Full Ngannou x Joshua card and poster revealed, exclusively per @turkialalshik.



Check out the Street Fighter themed poster 🤌 pic.twitter.com/tZ2uY1cfnY — Ariel Helwani (@arielhelwani) January 15, 2024

Напомним, бой Джошуа – Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде.