Серия А. Милан вырвал победу над Удинезе в скандальном поединке

В поединке 21-го тура итальянской Серии А Милан встречался с Удинезе. Матч прошел в Удине на стадионе Фриули и отметился расистским скандалом.

На 35-й минуте из-за расистских оскорблений в свой адрес со стороны фанатов Удинезе, голкипер Милана Майк Меньян покинул поле. К тому времени гости вели в счете, а спустя пять минут одноклубники уговорили своего вратаря вернуться на поле и матч был продолжен. Сразу после возобновления игры Самарджич красивым ударом восстановил паритет и на перерыв команды ушли при ничейном счете.

В середине второй половины встречи Удинезе забил второй гол. Вышедший на замену Флориан Товен подкараулил ошибку защитника и вывел свою команду вперед. Однако еще раз в этом сезоне обыграть Милан футболисты Удинезе не смогли. Спустя восемь минут после своего появления на поле Лука Йович сравнял счет на табло, а уже в компенсированное время точный удар Окафора принес гостям победу.

Удинезе — Милан — 2:3

Голы: Самарджич 42, Товен 62 — Лофтус-Чик 31, Йович 83, Окафор 90+3.