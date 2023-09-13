Сборная Польши уволила менеджера

Главный тренер Польши Фернанду Сантуш уволен с должности менеджера, сообщили на официальном сайте Федерации футбола.

Польский футбольный союз сообщил, что со среды 13 сентября Фернанду Сантуш перестал быть тренером национальной сборной. Президент федерации футбола заявил, что все благодарны Сантуше за работу в сборной Польши и пожелал ему успехов в дальнейшем.

Цезари Кулеша подчеркнул, что сейчас приоритетной задачей для Польского футбольного союза является поиск нового менеджера. В ближайшее время сообщат о презентации нового тренера.

23 сентября 2014 года Сантуш возглавил сборную Португалии. Через два года, в 2016 году, сборная Португалии под его руководством впервые в своей истории стала чемпионом Европы, обыграв в финале хозяев турнира сборную Франции. 15 декабря 2022 года Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии после вылета Португалии из четвертьфинала Чемпионата Мира-2022, проходившего в Катаре.

В январе 2023 года президент Польского футбольного союза Цезарь Кулеша сообщил о назначении Сантуша главным тренером сборной Польши.