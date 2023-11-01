Роналду высказался о тяжелой победе Аль-Насра в Кубке Саудовской Аравии
Форвард и капитан “Аль-Насра” Криштиану Роналду остался доволен тем, как его команда сыграла в матче Кубка Короля Саудовской Аравии против "Аль-Иттифака".
Встреча прошла 31 октября в Эр-Рияде и завершилась победой "Аль-Насра" со счетом 1:0, единственный гол забил нападающий Садио Мане.
“Впечатляющий командный дух! Невероятная поддержка наших болельщиков помогла нам драться до конца”, - написал португальский футболист после игры.
Отметим, что Роналду играет в Саудовской Аравии с зимы 2023 года. Контракт португальского игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.
На данный момент он является лучшим бомбардиром команды в чемпионате Саудовской Аравии. При этом португалец в первом сезоне так смог выиграть со своей новой командой лишь один трофей.
Также его не включили в список претендентов на получение “Золотого мяча”, который в итоге был вручен аргентинцу Лионелю Месси.