Роналду высказался о тяжелой победе Аль-Насра в Кубке Саудовской Аравии

Форвард и капитан “Аль-Насра” Криштиану Роналду остался доволен тем, как его команда сыграла в матче Кубка Короля Саудовской Аравии против "Аль-Иттифака".

Встреча прошла 31 октября в Эр-Рияде и завершилась победой "Аль-Насра" со счетом 1:0, единственный гол забил нападающий Садио Мане.

“Впечатляющий командный дух! Невероятная поддержка наших болельщиков помогла нам драться до конца”, - написал португальский футболист после игры.

Отметим, что Роналду играет в Саудовской Аравии с зимы 2023 года. Контракт португальского игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.

На данный момент он является лучшим бомбардиром команды в чемпионате Саудовской Аравии. При этом португалец в первом сезоне так смог выиграть со своей новой командой лишь один трофей.

Также его не включили в список претендентов на получение “Золотого мяча”, который в итоге был вручен аргентинцу Лионелю Месси.