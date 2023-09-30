Роналду высказался о девятой подряд победе Аль-Насра

После победы над "Аль-Таи" в чемпионате Саудовской Аравии, португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился своими впечатлениями от игры.

В своих социальных сетях звездный португалец написал, что это была еще одна важная победа для команды.

“Мы побеждаем уже в девятом матче подряд. Могу лишь выразить свое удовлетворение отличной работой команды и хочу попросить продолжать также хорошо работать”, - написал он.

Матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Таи" и "Аль-Наср" состоялся 29 сентября на стадионе "Принц Абдул Азиз бин Муса'ед" в Хаиле. В нем команда Роналду добыла тяжелую победу со счетом 2:1.

Интересно, что еще в первом тайме полузащитник гостей Андерсон Талиска вывел свою команду вперед с передачи Криштиану Роналду, однако на 79-й минуте полузащитник "Аль-Таи" Виргил Мисидьян установил равенство в счете.

Победный мяч за "Аль-Наср" забил сам Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 87-й минуте.