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Гол и ассист Роналду. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи на 86-й минуте

Новости футбола Сегодня, 13:31
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Гол и ассист Роналду. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи на 86-й минуте Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

29 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами Аль-Таи и Аль-Наср. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу всемирного клуба.

Счет в матче на 32-й минуте открыл Андерсон Талиска. Ассистом на бразильца отметился звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

На 79-й Аль-Таи сравнял счет. Гол забил Вирджил Мисидьян.

Однако гостям все-таки удалось вырвать победу. На 86-й с пенальти отличился КриРо. Для Роналду этот мяч стал 35-м в 2023 году во всех турнирах.

Сейчас Аль-Наср занимает 3-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 18 очками. Первые две позиции делят между собой Аль-Иттихад и Аль-Таавун. У них по 19 пунктов.

Чемпионат Саудовской Аравии. 29 сентября. 8-й тур

Аль-Таи - Аль-Наср - 1:2
Голы: Мисидьян, 79 - Талиска, 32, Роналду, 86 (пен.)

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