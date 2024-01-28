Рома достигла договоренности о переходе Анхелиньо

Анхелиньо летом 2021-го года покинул Манчестер Сити и перешел в немецкий РБ Лейпциг за 18 миллионов евро. В итоге карьера 27-летнего игрока была насыщена частыми переходами, включая выступления за испанские клубы Жирону и Мальорку, американский Нью-Йорк Сити, нидерландский НАК Бреду, а также немецкий Хоффенхайм.

Этот сезон испанец также начал с аренды в турецком Галатасарае, однако после первой части сезона решил сменить клуб. Это обусловлено интересом со стороны итальянской Ромы.

Окончательное подтверждение о трансфере должно быть сделано в ближайшее время. Добавим, что в этом сезоне Анхелиньо сыграл 19 матчей, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает защитника в восемь миллионов евро, а его контракт с Лейпцигом действует до лета 2025-го года.