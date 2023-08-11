Роберто Фирмино сделал хет-трик в первом матче за "Аль-Ахли"

В матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Ахли” из Джидды на своем поле добился победы над клубом “Аль-Хазем” из города Ар-Расс. Матч состоялся в городе Джидда на стадионе "Принц Абдулла аль-Файсал " и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В начале матча счет открыл бразилец Роберто Фирмино. Через несколько минут Фирмино забил еще один гол, сделав дубль. В начале второго тайма разрыв в счете сократил Винисиус Барбоза. В середине тайма окончательный счет установил Фирмино, который сделал хет-трик.

Напомним, что Фирмино перешел в “Аль-Ахли” в летнее трансферное окно из “Ливерпуля” на правах свободного агента.

“Аль-Ахли” Джидда – “Аль-Хазем” Ар-Расс - 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 6 Фирмино, 2:0 – 10 Фирмино, 2:1 – 50 Винисиус, 3:1 – 72 Фирмино.

“Аль-Ахли”: Менди, Маджраши, Рожер, Хинди, Алиоски, Будебуз (Аль-Моджахед, 66), Кессиэ (Аль-Набит, 90), Аль-Джухани (Al-Ali, 83), Марез (Аль-Рашиди, 66), Сен-Максимен (Аль-Асмари, 90), Фирмино.

“Аль-Хазем”: Дамен, Аль-Отайби, Аль-Абси, Танкер (Аль-Хабаши, 33), Аль-Мемаид, Аль-Хаммари (Алабси, 70), Тозе, Траоре (Аль-Таин, 49), Алсайали (Аль-Наджар, 70), Винисиус, Аль-Шаммари (Аль-Бакр, 71).

Желтые карточки: Аль-Шаммари (13), Аль-Мемаид (20), Хинди (87).